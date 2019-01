CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEMPERATURE IN DISCESAPORDENONE Temperature in forte discesa. Ancora vento forte e gelo in montagna. E rischio di gelate e di ghiaccio sulle strade. Da ieri le condizioni meteo sono variate e anche per la provincia di Pordenone è scattato l'allerta giallo: le notti più fredde, anche in pianura, sono previste per oggi e domani, mentre nel fine settimana la colonnina di mercurio dovrebbe risalire anche se non di molto.RISCHIO GHIACCIOLa depressione fredda in movimento - già da ieri - dalla Scandinavia verso i Balcani sta determinando...