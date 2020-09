TEMA CHE DIVIDE

UDINE Sul taglio di 315 parlamentari, nel caso di vittoria dei Sì il Friuli Venezia Giulia perderà il 43% della sua rappresentanza, passando da 20 a 12 parlamentari: 8 deputati e 4 senatori. Numeri che lo pongono tra le regioni più penalizzate, posto che la media nazionale del taglio è del 36,5%.

Se vincerà il No, vorrà dire che la riforma è bocciata. E con l'avvicinarsi della scadenza referendaria, si è assistito allo sfilacciamento dei partiti, divisi al proprio interno, anche quelli che hanno promosso la riforma. È il caso della Lega che ha condiviso sin dall'inizio con il M5S l'iter che ha portato alla doppia lettura in parlamento della norma.

LEGA DIVISA

Nel Carroccio per il No è schierato anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, affiancato da diversi assessori regionali, tra cui la leghista Barbara Zilli e Pierpaolo Roberti. Resta fedele alla linea di Salvini, pro Sì, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini.

Nel Centrodestra a favore del no anche gli assessori regionali forzisti Riccardo Riccardi e Tiziana Gibelli e il civico di centrodestra Sergio Bini. Resiste per il sì l'ala più a destra della coalizione, legata a Fdi.

DEM PLURALI

Pluralità di vedute nel Pd: in Fvg il segretario regionale Cristiano Shaurli «prende atto» della decisione dei vertici nazionali, pur essendosi distinto per l'astensione in Direzione nazionale, stante la drastica riduzione di rappresentanza che potrebbe interessare la regione. Ma attiva per il no è la senatrice Tatiana Rojc, come il componente della Paritetica Salvatore Spitaleri.

LA SOCIETÀ CIVILE

Se le ragioni del sì si concentrano sostanzialmente nella riduzione dei costi della politica quelle del no hanno una pluralità di motivi, tra cui il fatto che il referendum si concentra sui costi della politica e non sulla sua efficienza, punto sollevato, per esempio, dal presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, orientato al no.

Nella stessa direzione si schiera anche la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli.

Anche tra gli esperti universitari la riforma, per così com'è congegnata, non passa: «Modificare i numeri senza agire sulla struttura del Parlamento, è una decisione per certi aspetti inutile e per altri addirittura dannosa», ha sostenuto la costituzionalista e direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine Elena D'Orlando.

