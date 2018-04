Telefono Rosa, in un anno trecento richieste d'aiuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SERVIZIOTREVISO Oltre 280 richieste di aiuto in un anno. Esattamente 285, per la precisione. Che hanno portato alla presa in carico diretta di 136 donne costrette ad affrontare violenze di ogni tipo all'interno delle loro famiglie. Due su dieci sono straniere. L'età media va dai 40 ai 50 anni. La differenza rispetto al passato è che l'80% lavora. Sono indipendenti a livello economico. E ciò consente loro di prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi altrove, in caso di necessità. Sono i numeri che quantificano l'attività...