IL CASO

SOVRAMONTE «Da venerdì siamo senza telefono e nessuno ci rimborserà il disguido». Ha tanta rabbia dentro Mauro Slongo, camionista di Faller di Sovramonte, che sta lottando contro i disagi segnalati più volte alla Tim acuiti in questi giorni dall'ondata di maltempo.

LA SEGNALAZIONE

«Siamo uno dei pochi paesi nel Bellunese con la fibra - racconta Mauro Slongo - e da venerdì sera siamo senza telefono fisso e linea, saltati con il maltempo. Una beffa insomma, per fortuna solo che le scuole non sono ancora iniziate. Se fossero partite le lezioni, che sono state fatte via Internet e forse avverrà così anche a settembre, come avrebbero fatto i miei figli?». Ma Slongo pensa anche al resto del paese. «Siamo in 2300 a Faller - prosegue dopo essere andato fuori paese per contattare il nostro giornale -la maggior parte anziani. In questa zona il telefonino non prende e spesso il fisso è l'unica via per comunicare. Ogni mese pago i 43 euro, ora abbiamo avuto un disguido, ma nessuno ci toglierà queste giornate in cui non abbiamo usufruito del servizio». Lui come altri hanno chiamato la Tim, chiedendo un pronto intervento. «Si tratta di una cosa da poco - dice Slongo -era accaduta anche dopo altre giornate di maltempo, ma non si può risolvere da remoto qualcuno deve andare a metterci mano. Loro ti dicono che hanno 48 ore nei giorni feriali per intervenire. Ma sabato è feriale e ancora ad oggi non si è visto nessuno». «Non si può vivere in montagna in queste condizioni - conclude amareggiato -per fortuna che l'albergo diffuso, che deve lavorare in questi mesi di turismo, aveva un altra compagnia e da loro il telefono funziona».

ieri pomeriggio

LA RISPOSTA

«In riferimento alla frazione Faller di Sovramonte -spiegano dall'ufficio stampa della Tim - sono presenti quattro reclami di utenze singole generati tra sabato ed oggi e già segnalati alle squadre di tecnici che entro domani faranno il quadro della situazione e definiranno la risoluzione. Inoltre sono presenti altri due reclami in località Servo ma anche qui la segnalazione è già stata acquisita e in lavorazione». Sottolineano inoltre che è da tener presente «che le condizioni atmosferiche avverse di questi giorni non hanno sicuramente aiutato, impedendoci anche di intervenire immediatamente, il monitoraggio della zona è comunque costante e tutti i tecnici allertati».

ol.b.

