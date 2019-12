Telecamere in classe e in casa di riposo A Maniago l'amministrazione dice no

IL CASO

MANIAGO Le telecamere non saranno installate all'interno di strutture sensibili di Maniago, comprese la casa per anziani e le scuole: l'ordine del giorno presentato da Leonardo Esposito e Martina Canderan (Lega-Semplicemente noi) è stato, infatti, respinto dalla maggioranza di centrosinistra, che ha ricordato come si tratterebbe di un'impresa ciclopica, anche soltanto sotto il punto di vista logistico, prima ancora di quello dell'opportunità di adottare questo tipo di strategia di controllo, che non è nelle corde dell'attuale amministrazione. L'assessore Andrea Gaspardo ha spiegato in aula le motivazioni. «Per asilo nido comunale, casa anziani, Casa Carli, Centro diurno per disabili conosciamo i professionisti che ci operano e mai abbiamo avuto dubbi che qualcosa o qualcuno dovesse essere soggetto a controlli. Ci relazioniamo costantemente con il personale e acquisiamo di persona le informazioni sul governo dei servizi. Fiducia e bontà delle relazioni ci dicono che il personale opera per il meglio, nella relazione quotidiana coi residenti. Perché di residenti si tratta, non di ospiti. Filmarli significherebbe farlo a casa loro. Concetto ben diverso dal video-sorvegliare un luogo di lavoro».

«In casa di riposo i locali sono 117 - precisa l'assessore, ricordando lo sforzo anche economico che richiederebbe un simile progetto -: catturare immagini con occhi elettronici per 24 ore significherebbe 2.808 ore di riprese al giorno. Ci sono poi dieci sedi scolastiche, un nido, due asili privati, un centro diurno e tre appartamenti residenziali. Se si sa di poter contare sul lavoro di professionisti, le telecamere servono a poco, perché non sono in grado di rilevare l'effettiva qualità del servizio». «Abbiamo provato in tutte le maniere a far cambiare idea alla maggioranza di centrosinistra - ha commentato, sconsolato, il capogruppo di minoranza Leonardo Esposito -, addirittura proponendo una modifica al documento e richiedendo di iniziare a installare solo in casa di riposo, ma niente da fare: non hanno voluto ascoltarci». Siamo arrivati al punto di chiedere di andare, al termine del Consiglio comunale, tutti insieme, senza avvisare, in casa di riposo e domandare agli alloggianti cosa ne pensavano - ha proseguito il consigliere del Carroccio -, disposti a ritirare il documento nel caso la maggioranza delle persone interpellate avesse risposto che era contraria, ma non hanno preso in considerazione la richiesta. Questa è la maggioranza che governa Maniago: insensibile agli appelli e alle proposte che arrivano dalle opposizioni».

Lorenzo Padovan

