Telecamere e sensori, ecco come si conteranno i turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOVENEZIA Questione di giorni. Poi, il 5 novembre assieme alla Soprintendenza, l'amministrazione comunale definirà nella conferenza di servizi conclusiva l'ubicazione delle telecamere e sensori che dovranno fornire alla control room della polizia locale i dati necessari per contare le persone. Poi, a fine gennaio le strumentazioni saranno installate e accese. E non sarà una stima approssimativa, ma un conteggio la cui attendibilità sarà superiore al 90 per cento, consentendo per la prima volta dopo più di vent'anni di conoscere un...