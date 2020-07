IL FRONTE SANITARIO

VENEZIA Se durante i mesi più pesanti della pandemia i fari erano puntati sui reparti di Terapia intensiva e di Malattie infettive e sulle aree non critiche, ora che gli ospedali si sono svuotati l'attenzione è tutta per i contagiati e le persone sotto osservazione a domicilio. Un ruolo decisivo lo gioca la Control room che sin dall'inizio dell'emergenza affianca l'Unità di crisi dell'Ulss 3 Serenissima che detta le strategie per il contrasto al contagio, monitorando i cittadini venuti a contatto con una persona risultata positiva, i cosiddetti casi indice. Due le équipe di 10 medici e sanitari al lavoro, in collegamento anche con la rete dei medici di base, la microbiologia e le unità speciali di continuità assistenziali: la principale ha sede al Dipartimento di prevenzione in piazzale Giustiniani a Mestre, l'altra, dai primi di luglio, opera a Dolo con un'altra sala di controllo, entrambe coordinate dal direttore del Servizio d'Igiene pubblica Vittorio Selle. Il loro compito è contattare al telefono 150, in media, le chiamate al giorno questi contatti che gravitano attorno ai contagiati, pronte a tracciarli, sottoporli a tampone e intervenire all'insorgenza dei primi sintomi della malattia. Attualmente seguono 320 pazienti in sorveglianza attiva, di cui 232 in isolamento domiciliare.

Grazie a un pannello georeferenziato i sanitari sanno esasttamente dove si trovano e possono tenere sotto controllo non solo lo stato di salute dei singoli casi, ma anche mappare eventuali recrudescenze mediante l'illuminazione di un punto o di una zona quando il tampone viene validato. Per i malati è decretata la guarigione quando, dopo 14 giorni, ci sono due esiti negativi consecutivi. Nei mesi più duri, nella Control room hanno lavorato in 35. Dall'inizio della pandemia si sono registrati 1.956 casi positivi e altri 1.608 sono i viaggiatori di rientro presi in carico a vario titolo: ora in sorveglianza attiva in 180 e, rispettivamente, in 140. Quasi cinquemila contatti dei positivi raggiunti, mentre attualmente i positivi sono 36. Da mesi il lavoro dei sanitari è immane: indagini epidemiologiche, gestione dei casi sospetti, calendarizzazione dei tamponi e comunicazioni dei risultati, invio delle certificazioni di negativizzazione e di fine isolamento, controllo dei dati relativi agli screening sierologici e altro ancora. Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Ulss, sottolinea «il gioco di squadra che ha permesso di dare un contributo sostanziale alla strategia di contenimento del contagio».

In questi mesi la Control room ha sorvegliato anche le case di riposo, nella fase acuta con una media di 607 telefonate al mese agli operatori positivi cui ne vanno aggiunte 1.106 dei contatti stretti; ogni giorno sono stati monitorati, inoltre, 1.173 ospiti. Mentre Dal Ben continua a raccomandare le buone pratiche precauzionali, Selle fa sapere che anche a emergenza sopita il sistema di supervisione resterà operativo. «Lavoriamo già con strumentazioni d'avanguardia, ma ci struttureremo sempre di più a livello tecnologico e vorremmo collaborare con sistemi di monitoraggio nazionali sottolinea il direttore del Sisp . Bisogna abituarsi all'idea che non solo questo virus possa tornare».

