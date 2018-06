CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TECNOLOGIAUDINE Magari è capitato anche a voi di versarvi del vino e scoprire che è troppo freddo oppure non abbastanza fresco. Di sicuro è capitato in casa di uno studente del Malignani, solo che lui, invece di vedere un ostacolo, ci ha visto un'opportunità e, assieme ai suoi compagni di classe, è riuscito a concretizzarla con successo. La 3ªCmab dell'Isis udinese ha, infatti, creato OKelvin, un'etichetta termocromatica che cambia il proprio aspetto in base alla temperatura e permette di capire se un vino sarà servito a quella...