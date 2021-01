TECNOLOGIA

SEDICO La Val Belluna si conferma la patria del Freddo. Un comparto che, stando ai numeri delle assunzioni degli ultimi mesi, non ha sofferto la pandemia. E proprio qui, a Sedico, alla Imap, nascono anche i frigoriferi criogenici, quelli che garantiscono di mantenere le temperature necessarie per la conservazione dei vaccini. Un'eccellenza del territorio che durante la pandemia può contribuire alla delicata fase due della vaccinazione. Produrre i frigoriferi necessari per la gestione dei vaccini Pfizer per il Covid-19. E a seguito dell'approvazione del vaccino da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali (l'Ema) sono aumentate le commesse per questo particolare frigorifero ed anche per altre versioni. Come noto, la temperatura necessaria alla conservazione delle dosi deve essere molto bassa. La corretta conservazione dei vaccini richiede un livello di 80 gradi. Poi, per la soluzione di Moderna potrebbe essere sufficiente raggiungere una temperatura di circa 20 gradi. A produrre questi particolari frigoriferi criogenici medicali c'è anche la Imap srl di Sedico. Un'azienda che da anni produce questo modello di frigoriferi criogenici ora così necessari per battere la pandemia. Flavio Mares è l'amministratore di Imap.

«Produciamo da anni spiega - questo particolare frigorifero sia come prodotto finito funzionante, con progetto fornito dai clienti, ma forniamo anche la sola struttura sulla quale i clienti applicano la loro motorizzazione«. Fabio Carraro, invece, è il responsabile del reparto nel quale si producono i frigoriferi medicali. «Ne realizziamo di due tipologie aggiunge - sia per impianti ad azoto che per impianti tradizionali, a loro volta divisi tra statici o ventilati, ad uno o due stadi». Il principale mercato per questi macchinari è quello europeo ma ultimamente la Imap è stata contattata anche da aziende nazionali. Per questo settore, medicale, ospedaliero e per impianti di laboratorio i mercati principali di Imap sono quello olandese e tedesco. «Ma da poco spiega ancora Mares - abbiamo richieste anche a livello nazionale. La pandemia ha di fatto rallentato la produzione di frigoriferi per il settore HoReCa, per hotel, ristoranti e bar, ma ha accresciuto gli investimenti per la ricerca nel settore medicale permettendo ad aziende che come Imap operano da anni in questi settori di vedere una crescita delle commesse. Alcune aziende cercano di convertire la propria produzione ma non sono settori nei quali ci si improvvisa perché il livello qualitativo di prodotto e di servizio richiesti è decisamente elevato; non basta avere un buon progetto e buoni macchinari ma serve soprattutto avere personale formato ed attento anche ai più piccoli dettagli».

Il che ha consentito all'azienda sedicense di assumere una decina di persone. «Abbiamo già commesse spiega Mares - per tutto il 2021. Sappiamo inoltre che alcuni dei nostri clienti stanno chiudendo contratti importanti che ci porteranno nuovi ordini. Dopo un paio d'anni di rallentamento delle vendite speriamo davvero in una ripresa consolidata. Pur mantenendo la nostra caratteristica di azienda di terzismo, e quindi non arrivando direttamente sul mercato col nostro marchio, possiamo dire che siamo parte attiva della lotta al Covid e di questo in Ima ne siamo tutti consapevoli e fieri».

