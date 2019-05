CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TECNOLOGIAMESTRE L'app Scoasse, vale a dire rifiuti in dialetto veneziano, è una scommessa del Comune e di Veritas per dare il maggior numero di informazioni possibili ai cittadini e ai visitatori della città e per potenziare la campagna di comunicazione volta a sensibilizzare tutti sulla necessità di gettare i rifiuti in maniera intelligente aiutando, quindi, a conservare il territorio e a difendere l'ambiente.La nuova app Scoasse, da quando è entrata in funzione a maggio dell'anno scorso, è stata scaricata già da migliaia utenti, e si...