MESTRE E' la torre di controllo della città e, come in un aeroporto, dirige il traffico ma in questo caso non solo di mezzi, anche di persone, servizi, allarmi, soccorsi. La Control Room del Comune era stata pensata per gestire i flussi turistici, è diventata operativa per gestire l'emergenza coronavirus e sta dimostrando di funzionare anche se non è ancora al cento per cento delle sue potenzialità perché i lavori per realizzarla non sono completati. Ci vorranno altri due mesi, nel frattempo vi si è trasferito il Gabinetto di guerra, 23 persone in pianta stabile: ci sono il sindaco Luigi Brugnaro e il capo di gabinetto Morris Ceron e poi i vertici dei servizi di Ca' Farsetti e delle municipalizzate, compresa Venis che si occupa di tutti i sistemi di controllo, gestione delle situazioni e archiviazione dei dati. I 5 milioni e mezzo di euro spesi per l'intervento iniziato a giugno del 2017 cominciano a dare frutti prima ancora che sia finito.

IL TOUR

Girando per le stanze della Control Room, che è sorta a fianco della nuova sede della Polizia Locale (questa non ancora ultimata), pare di essere dentro alle scenografie di Matrix, schermi giganti alle pareti, tavoli touch screen, postazioni per i computer in un ambiente asettico dove il sindaco si muove come fosse nella Situation Room del presidente degli Stati Uniti. Non è un paragone avventato perché, al di là degli schermi fisici, quel che ci sta dietro è un gigantesco sistema centralizzato di raccolta di ogni genere di dati: quelli delle celle dei telefoni mobili, dei trasponder dei mezzi pubblici di trasporto, delle telecamere sparse per la città, le segnalazioni dei cittadini, i dati delle municipalizzate, delle forze dell'ordine, dei servizi di pronto intervento e di soccorso, e via di seguito; tutto viene immagazzinato, rielaborato, archiviato e utilizzato per fare piani di intervento, potendo prevedere quel che accadrà non in base a supposizioni ma a numeri certi, grazie a un data lake, un lago di dati elaborati da sistemi neurali che non invecchia perché si autoalimenta; da cambiare di tanto in tanto ci saranno solo i pc e gli schermi.

L'OPERATIVITA'

Così in queste settimane di emergenza sanitaria la macchina comunale opera dal Tronchetto: le riunioni con le categorie, con gli altri sindaci della città metropolitana o delle città metropolitane d'Italia, le Giunte, i Consigli comunali, la creazione di documenti per le delibere, i rapporti con gli uffici che gestiscono i servizi pubblici... tutto si fa da lì. E il sistema gestisce senza problemi riunioni con 45 partecipanti contemporaneamente. Le disinfestazioni delle strade e tutti gli altri servizi di Veritas, la sicurezza dei cantieri dal punto di vista sanitario, gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale, l'assistenza ai bisognosi, i movimenti delle persone, dei mezzi privati... Tutto è gestito dagli operatori che hanno a disposizione i dati in tempo reale. «In pratica è una conferenza dei servizi permanente spiega Morris Ceron . E' quello che ha voluto il sindaco Brugnaro sin dal suo insediamento: un progetto, assieme al numero verde unico 041041 e al sistema Dime (lo sportelo online del Comune ndr.), per far vivere una città fragile e bellissima come Venezia».

LA RICONVERSIONE

Pensata per gestire la normalità quotidiana e soprattutto ogni genere di emergenza (dal ponte della Libertà bloccato per un incidente e quindi la mobilitazione dei soccorsi, delle forze dell'ordine, delle squadre meccaniche, a una ressa di turisti che si muove dal Tronchetto verso piazza San Marco e rischia di bloccare un intero sestiere e quindi si approntano percorsi alternativi), la Control Room sta invece gestendo l'emergenza sanitaria ed economica legate alla pandemia di coronavirus: «Da questo punto di vista il Covid-19 ci lascerà anche un'eredità positiva aggiunge Ceron - perché abbiamo imparato sul campo come funziona il sistema e siamo pronti per quando la città tornerà a vivere con tutti i suoi abitanti, lavoratori e visitatori in giro per calli e canali».

Al momento gente in giro ce n'è davvero poca, quando siamo entrati nella Control Room i monitor segnalavano ad esempio la presenza di 115 persone all'aeroporto Marco Polo contro le 15 mila che ci sono normalmente, e 88 al Tronchetto, delle quali 67 residenti, 2 stranieri e 19 da fuori regione. Come il grande fratello del romanzo di Orwell, il sistema della Control Room vede davvero tutto con una precisione impressionante, e contando che, contrariamente alle previsioni di Orwell, non diventerà un sistema di controllo delle masse in barba a privacy e libertà individuali, i cittadini che si iscriveranno avranno il servizio di pronto intervento istantaneo: in caso di malore, o incidente, o aggressione, basterà che schiaccino un pulsante sul telefonino e saranno automaticamente in linea con soccorsi e forze dell'ordine che interverranno quasi in tempo reale.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

