LA TECNOLOGIA

PORDENONE Un contenitore che contribuirà a migliorare gli standard di sicurezza in uno dei luoghi di comunità più sensibili e si prenderà cura delle persone che meritano maggiore attenzione. È il bioinertizzatore Kosmos realizzato dall'azienda Mit Srl e donato dall'amministratore delegato Alessandro Sonego al Comune di San Quirino, territorio in cui è insediata l'azienda collegata al gruppo Microglass, un laboratorio di ricerca accreditato Miur che da oltre vent'anni realizza innovazione in campo industriale.

«Siamo accanto al Comune di San Quirino, affinché il bioinertizzatore diventi un custode di immondizia per la salubrità degli ambienti comuni, specialmente quelli in cui vivono le persone che meritano cura e attenzione, come la Casa anziani Ada e Alfredo Arcicasa» ha commentato Alessandro Sonego. Il bioinertizzatore è l'ultima invenzione progettata nei laboratori Microglass e realizzata da Mit srl, ovvero un contenitore sanificante che permette la disinfezione di ogni rifiuto conferito poiché impedisce ogni contaminazione da virus e batteri, proliferazione di muffe o inquinamento da odori e insetti, con il vantaggio di avere rifiuti stivati in completa sicurezza e tutela dell'ambiente. Ogni oggetto (rifiuto organico, indifferenziato, dispositivi di protezione individuale destinati allo smaltimento) viene sottoposto a un processo combinato di raggi Uvc e ozono che rende l'ambiente ostile alla proliferazione. Kosmos nasce per applicare le linee guida emesse dall'Istituto superiore di sanità e fornire una soluzione nella gestione dei rifiuti. Kosmos è un custode di immondizia, non solo anti-Covid, perché permette il mantenimento nel tempo del rispetto delle norme precauzionali di prevenzione dei rischi.

Per tale ragione «abbiamo deciso di destinarlo alla casa di riposo che fortunatamente durante l'emergenza della pandemia è stata immune dal contagio. Questo dispositivo ci consentirà di aumentare il grado di sanificazione e di sicurezza a tutela dei nostri ospiti, anche al di là del Coronavirus. E per questo siamo particolarmente grati a questa azienda, eccellenza del nostro territorio che ha voluto dimostrare di essere parte integrante della Comunità di San Quirino» ha spiegato Gianni Giugovaz, sindaco di San Quirino.

Microglass è un laboratorio di ricerca e sviluppo accreditato Miur che da vent'anni opera nell'ambito dell'innovazione e dell'elettrotermia (microonde, infrarossi, uv), crea reti di ricerca e sviluppo con università, con multinazionali e gruppi industriali. Sono probabilmente i produttori di impianti a microonde più innovativi al mondo, autori di una ventina di brevetti internazionali all'anno (solo in parte depositati a nome proprio, per lo più ceduti). Sono stati premiati diverse volte come azienda innovativa in Fvg e già nel 2004 negli Stati Uniti proprio per l'innovazione tecnologica del processo a microonde. Con la rete di imprese collegate, Microglass Group promuove open innovation da vent'anni, riuscendo a creare reti di scambio reali e concrete per realizzare impianti o processi assieme a grandi industrie (dall'alimentare, all'ambientale, al farmaceutico, ma anche dei settori plastica e chimico) a cui fornisce invenzioni strategiche e di prodotto, oltre che la fornitura dei macchinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA