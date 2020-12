LA ZONA ROSSA

AGORDINO Maltempo: operazione congiunta E-Distribuzione e Soccorso alpino di Belluno per il ripristino della cabina elettrica di Arabba di Livinallongo. Nella zona resta alto il pericolo valanghe così come rimane da risolvere il problema degli sfollati che nel comprensorio risultano essere quasi una trentina anche se in parte, proprietari di seconde case, sono tornati all'abitazione principale. Resta pesante il bilancio di Gosaldo (9 evacuati), con abitanti ospiti tra la canonica, la sede della Pro loco e parenti

L'INTERVENTO

Ma ieri è arrivata anche una buona notizia, con la luce tornata in diverse zone grazie a un intervento coraggioso di Enel. Per far fronte a un grave problema sulle linee elettriche, E-Distribuzione ha chiesto aiuto alle guide del Soccorso alpino di Belluno che sono riuscite a individuare nella neve alta un percorso al sicuro dalle valanghe: alle loro spalle sei tecnici della società con zaini carichi di materiale per la riparazione della linea elettrica. È quanto accaduto giovedì al passo Campolongo, a 2000 metri di quota e con oltre 2 metri neve. L'iniziativa, come ha spiegato Enel in una nota diffuso ieri, ha permesso di completare con successo la messa in servizio della linea di media tensione tra Arabba e passo Campolongo, che alimenta un importante nodo di rete che rifornisce tra gli altri anche il Centro Meteorologico di Arabba e numerosi ripetitori telefonici. L'ondata di neve e gelo dei giorni scorsi aveva infatti provocato la rottura di uno dei cavi della linea, appesantito da grossi manicotti di ghiaccio.

LA SFIDA

Al Campolongo i tecnici, attrezzati con ciaspole, Arva per la ricerca in valanga e di tutto quanto necessario per scalare in sicurezza il traliccio e riparare il guasto, hanno cominciato una vera e propria spedizione che con una impegnativa camminata di oltre un'ora e mezza li ha condotti al luogo di intervento. Le operazioni, complicate dalle difficili condizioni ambientali, si sono comunque concluse con successo intorno alle 16 con il ripristino dell'operatività dell'impianto. «La collaborazione e la cooperazione - sottolinea Luciano Cardin, responsabile Esercizio Rete Veneto e FVG di E-Distribuzione - sono elementi fondamentali per superare momenti difficili come quelli appena trascorsi. Da anni collaboriamo con le Prefetture, le Protezioni Civili regionali e locali, le Forze dell'ordine per definire piani di intervento congiunti per far fronte ad emergenze e calamità. L'intervento è solo uno dei molti che abbiamo svolto con successo in questi giorni ma emblematico dell'abnegazione e dello spirito di servizio che ciascuno di noi, nell'ambito delle rispettive competenze, mette in campo ogni giorno per assicurare attenzione e vicinanza alle comunità».

Raffaella Gabrieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA