TEATRO ROVIGO Allargare il numero di teatri aderenti per creare un gruppo forte

TEATROROVIGO Allargare il numero di teatri aderenti per creare un gruppo forte e un piano industriale per la programmazione. Giampiero Beltotto, presidente e amministratore delegato del Teatro Stabile del Veneto, spiega la sua idea di progettazione condivisa e visibilità massima da allargare anche al capoluogo polesano. Il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni è stato fondato nel 1992. Dallo scorso ottobre Beltotto, giornalista e scrittore, è stato eletto, come da statuto, dall'assemblea dei soci composta da Regione, Comune di Venezia,...