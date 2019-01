Teatri in rivolta contro i fondi divisi su base regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA E ora si apre un altro fronte. Quello del teatro perchè all'orizzonte il rischio potrebbe essere quello di una severa penalizzazione per il mondo culturale. A dare il via alle preoccupazioni, se non proprio alla rabbia, è stato un comunicato dell'Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo) al quale si è poi associata anche Federvivo, la Federazione degli spettacoli dal vivo, che in una nota ha espresso netta contrarietà all'ipotesi ventilata dal Ministero per i beni culturali di puntare ad una...