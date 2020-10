TEATRI CHIUSI

VENEZIA C'è tanta amarezza e stupore nelle direzioni dei tre teatri cittadini, Goldoni, Toniolo e Fenice. Il nuovo Dpcm che vieta nuovamente gli spettacoli con pubblico arriva inaspettato, dopo che si erano adeguati per garantire la sicurezza degli spettatori ed erano ripartiti con la programmazione. «Questa nuova chiusura ci lascia un po' di amarezza commenta il direttore dello Stabile del Veneto, Massimo Ongaro - Dopo il successo della stagione estiva, stavamo riaprendo al pubblico in completa sicurezza. Oltre all'applicazione delle norme previste dal Governo e dalla Regione, ci siamo avvalsi della consulenza di Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, per la realizzazione di piano di prevenzione dei contagi. Ma non ci scoraggiamo: stiamo riattivando la piattaforma online e sposteremo parte dell'attività programmata. Abbiamo iniziato oggi ad occuparci della situazione per verificare quali spettacoli possono essere spostati su web e attendiamo indicazioni dal ministero per sapere come comportarci per il rimborso dei biglietti già venduti. Nessuno perderà i soldi spesi, daremo notizie appena possibile».

IN STREAMING

Un primo spostamento su web lo Stabile del Veneto lo ha già fatto ieri, mandando in streaming sulla piattaforma Backstage la serata di inaugurazione della stagione del teatro Mario del Monaco a Treviso con la Tosca di Giacomo Puccini. Al Goldoni la stagione dovrebbe invece partire il 29 ottobre con Romeo e Giulietta. Una canzone d'amore, una co-produzione con lo stabile di Bolzano con Ugo Pagliai e Paola Gassman. Il teatro Toniolo ha chiuso a data da destinarsi la biglietteria e sospeso gli spettacoli in programma di prosa, di Io sono musica e di Io sono comico. «Viviamo questa situazione con grandissimo disagio afferma Michele Casarin, dirigente del settore cultura del Comune - ma con la consapevolezza che siamo in un momento difficile. Eravamo già partiti con la stagione, dopo esserci attrezzati per garantire la sicurezza al pubblico e organizzati per andare incontro alle esigenze di abbonati e spettatori saltuari, raddoppiando gli spettacoli per far fronte alla riduzione dei posti da 740 a 200. Ora stiamo già lavorando per essere pronti e ripartire quando il Governo ce lo consentirà». Tanta sofferenza anche nei lavoratori del Teatro La Fenice che, con molta fatica, erano riusciti a ripartire con un nuovo innovativo spazio per palcoscenico e platea. Ieri al Gran Teatro c'è stata una giornata frenetica di consultazioni tra direzione, Anfols ed Rsu, con riunioni che si sono protratte fino a notte inoltrata per trovare un modo per affrontare l'emergenza.

COLPO BASSO IN RIVIERA

Sospesa prima ancora di iniziare la rassegna teatrale MuTaMi nel teatro Villa dei Leoni a Mira. L'apertura del cartellone doveva avvenire nel prossimo fine settimana con i comici Carlo e Giorgio in un doppio appuntamento venerdì 30 e sabato 31 ottobre. Il teatro di Mira, già pesantemente compromesso la scorsa primavera dopo la sospensione della precedente rassegna e l'annullamento del nuovo spettacolo di Marco Paolini Filo filò è stato costretto a sospendere tutti gli appuntamenti. Un duro colpo per il Villa dei Leoni che quest'anno, nonostante le rigide disposizioni era riuscito, con la collaborazione de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale e gestore del teatro insieme al circolo culturale Caligola, aveva proposto una rassegna MuTaMi - musica e teatro a Mira con tre distinte sezioni: i comici, la collaudata proposta di prosa Present Tense e Songwriting, dedicata alla canzone d'autore. «Il nostro teatro è pronto a volare di nuovo, elegante e colorato come non mai, vogliamo ripartire con grande entusiasmo» aveva annunciato il sindaco Marco Dori appena una decina di giorni fa. Non ha caso la scelta del simbolo della nuova rassegna era una farfalla, pronta ad aprire le sue ali colorate dopo il bozzolo-lockdown. La farfalla, almeno per ora, non volerà.

Daniela Ghio

(ha collaborato

Luisa Giantin)

© RIPRODUZIONE RISERVATA