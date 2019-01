CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEAM AL LAVOROVENEZIA Mentre la città discute su ogni aspetto della tassa di sbarco, ipotizzando casi che ancora non sono configurabili perché nulla è stato deciso se non la previsione della potestà del Comune di imporne il pagamento, Ca' Farsetti passa alla fase operativa e sia affida ad un grosso studio legale (450 avvocati e 11 sedi in Italia e nel mondo) la consulenza per la stesura delle delibere, in modo da renderle il meno possibile attaccabili dai ricorsi.SI PARTE A FINE FEBBRAIOIl sindaco Brugnaro ha deciso di non perdere troppo...