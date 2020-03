VENEZIA Un passeggero per ogni singolo viaggio per chi è autorizzato e stop dei servizi dei trasporti atipici, i noleggi con conducente.

La stretta per i trasporti non arriva solo per i bus di linea ma anche per i taxi e gli Ncc. Ieri mattina il Comune di Venezia ha emesso un'ordinanza che impone restrizioni anche a queste categorie. Se da un lato conferma le turnistiche per taxi di terra e acquei già disposte tra il 10 e il 13 marzo scorsi (per soddisfare il fabbisogno di mobilità attuale), dall'altro punta a garantire la sicurezza di utenti ed operatori: per i taxi viene dunque limitato il servizio ad un solo passeggero trasportato per singolo viaggio, e solo nel caso di veicoli o natanti immatricolati per almeno otto posti viene ora concesso il trasporto fino a due passeggeri, ma non di più.

Vengono poi sospesi i servizi atipici, noleggi con conducente su autovettura ed autobus, salvi solo quei servizi mirati a garantire gli spostamenti ammessi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo scorso.

A bordo, poi, dovranno essere adottate misure particolari per garantire la distanza di sicurezza tra conducente e passeggero e, nel caso dei taxi acquei, gli operatori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Ancora, in tutte le modalità di trasporto è vietato occupare i posti anteriori adiacenti al conducente. Infine, dovranno proseguire le misure di disinfezione e gli operatori dovranno sempre mettere a disposizione degli utenti dispenser con disinfettante per le mani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA