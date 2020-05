«Mai come quest'anno abbiamo bisogno di celebrare la festa del lavoro. Perché è proprio sul lavoro che dovremo fondare la ripartenza, dopo che avremo archiviato il coronavirus».

«Al lockdown che stiamo vivendo, necessario per poter superare l'emergenza sanitaria, dovrà seguire - scrive il presidente della Provincia Roberto Padrin - una stagione di ripartenza. Rapida e in piena sicurezza. La nostra provincia dovrà tornare a essere protagonista sui mercati internazionali, grazie all'export dei prodotti made in Belluno; e dovrà ripartire anche grazie al turismo, che per forza di cose nei prossimi mesi sarà solo di prossimità. Il lavoro sarà la chiave su cui costruire non solo la ripresa economica, ma anche la lotta allo spopolamento, che non è certo passata in secondo piano. È per questo che la Provincia sta già lavorando da tempo alla realizzazione di un osservatorio delle competenze, per studiare le necessità delle aziende bellunesi. Ed è per questo che nelle prossime settimane si impegnerà a costruire un tavolo di regia delle politiche del lavoro, in cui far confluire la voce di associazioni di categoria, Camera di commercio e sindacati, per mettere in piedi, insieme, la fase 2 del nostro territorio. Non nascondo la preoccupazione per quelle realtà medie e piccole che faranno fatica a riaprire».

