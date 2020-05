UN'ESTATE IN PIAZZA

BELLUNO Via le auto, fuori i tavolini. Sarà un'estate di spazi ampi e di aperitivi con grano salis in un centro storico più a misura di pedone. Sì, perché la giunta comunale ha deliberato una nuova misura a sostegno degli esercizi della città: i titolari dei locali potranno ampliare il plateatico anche lungo le strade poco trafficate che, per qualche ora ogni giorno, verranno chiuse al passaggio delle auto diventando isole pedonali. Nel frattempo dalla città, da un ex consigliere comunale per la precisione, arriva una proposta nuova per aiutare i ristoratori a far fronte alla riduzione dei tavoli e a far, ugualmente, quadrare i conti.

I PLATEATICI

La decisione è di qualche giorno fa e diventerà attiva subito. «In questo modo, diamo ulteriori possibilità di ampliamento ai locali del centro storico commenta l'assessore Yuki d'Emilia -: è un ulteriore segnale che vogliamo dare alle attività in un momento di ripresa dopo il lockdown, un aiuto concreto per aiutare a mantenere il distanziamento tra i clienti e, allo stesso tempo, non dover rinunciare a troppi posti a sedere. Per quanto riguarda le questioni tecniche, non potranno essere installate pedane, e i tavolini potranno essere disposti in strada al massimo dalle 11 alle 23: prima di concedere l'autorizzazione, infatti, la Polizia Locale verificherà tutti gli eventuali problemi di sicurezza e di fluidità del traffico e, nel caso, potremo prevedere anche restringimenti di questa fascia oraria».

IN VIA MEZZATERRA

La nota via che unisce il centro storico con la parte bassa della città sarà la prima a essere interessata dalla novità. Per la parte alta della via la giunta ha già presentato alcune proposte: le modifiche interesseranno la circolazione all'interno della zona pedonale, nel tratto compreso fra Piazza Mercato e via Sant'Andrea. Verranno individuate due fasce orarie, una al mattino e una nel primo pomeriggio, per il transito dei residenti muniti di regolare permesso e sarà vietato il transito alle biciclette, a meno che non siano condotte a mano. Resterà comunque possibile accedere attraverso percorsi alternativi e dovrà essere sempre garantito lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. «Sarà certamente una ripartenza faticosa commenta il sindaco Jacopo Massaro -, ma questa nuova organizzazione delle attività e delle nostre abitudini quotidiane ci permetterà di sperimentare modalità nuove e alternative di vivere la nostra città».

LE PROPOSTE

Intanto nuove idee fermentano in città. Una arriva dall'ex presidente della commissione urbanistica Emiliano Casagrande, in Consiglio comunale nel primo mandato di Massaro. Raccolta la preoccupazione dei titolari di ristoranti del centro, e ritenendola rappresentativa delle attività del resto del capoluogo, Casagrande propone la tenso struttura. Sì, un tendone da installare ai giardini centrali di piazza dei Martiri da affidare in comodato d'uso gratuito, a rotazione settimanale, ai ristoratori che ne faranno domanda. «Dell'allestimento dovrebbe farsene carico il Comune, preoccupandosi di rendere il luogo accogliente spiega -, poi i ristoratori potrebbero usare lo spazio come ampliamento del loro ristorante, a rotazione. Invece di invitare attività esterne, come quelle del pesce, in questo modo si darebbe una mano alle nostre aziende». La struttura, dotata di tavolini, di un'illuminazione suggestiva e di sedute, potrà ospitare in tutta sicurezza decine e decine di persone, rendendo possibile ai ristoratori tamponare la perdita di posti causata dalle normative anti Covid. E poi lo Spes Arena. Per Casagrande il palazzetto di Lambioi potrebbe rispondere alle esigenze del mondo dell'arte e della cultura, in grande sofferenza. «Da anni si parla di ospitare eventi e concerti in quello spazio spiega -, quindi perché non cogliere questa occasione per avviare uno studio di fattibilità e insonorizzarla così da spostare eventualmente lì le stagioni teatrali prima ospitate al Teatro Comunale». Lo Spes può contenere fino a 3000 persone in tempi normali, circa 600 con il rispetto delle distanze, ovvero le stese accolte al Comunale con tutte le poltroncine al completo. «La cultura da lavoro a molte persone - conclude Casagrande -, credo sia importante pensare ad una alternativa per questi lavoratori, per permettere anche a questo settore di ripartire al pari del commercio e della ristorazione».

Alessia Trentin

