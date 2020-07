PUBBLICI ESERCIZI]

VENEZIA I plateatici dei locali pubblici potranno rimanere allargati almeno fino al 31 agosto. La decisione da parte del Comune è stata presa per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, che non sono cambiate con il trascorrere dei mesi. Un provvedimento che mira a evitare inutili rischi di diffusione del contagio, puntando alla prevenzione e cercando di favorire l'attività delle aziende del settore, che non vivono un periodo florido.

Dopo la chiusura dettata dal Covid e il lento riavvio del turismo, sono infatti tante le realtà costrette a stringere la cinghia per arrivare a fine mese e mantenere l'attività. Così è arrivata la scelta della proroga per le concessioni di suolo pubblico già pervenute e che giungeranno entro il 31 luglio. Il provvedimento non riguarda però solo coloro che erano già in possesso di un plateatico, con l'allargamento fino al 50%, ma tra le seicento domande arrivate a Ca' Farsetti, ci sono anche situazioni diverse.

L'ordinanza prevede che, dopo un adeguato esame istruttorio, coloro che non sono concessionari di spazi pubblici possano sistemare sedie e tavolini all'esterno del locale, dato che in alcune occasioni lo spazio interno non è sufficiente a far mantenere le distanze. Allo stesso modo, ai locali che non offrono servizi igienici, quindi non in grado di offrire posti a sedere, sarà consentito, sempre previa richiesta, di sistemare a ridosso della vetrina un piano di appoggio per il consumo in piedi. A questi ultimi non sarà però consentito l'utilizzo di sedie e tavoli. L'ordinanza, al fine di evitare polemiche, si conclude con una precisazione: «Si ribadisce che le occupazioni straordinarie e temporanee non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di un loro mantenimento dopo la scadenza». Un modo per far capire che quando si tornerà alla normalità non si tollereranno eccezioni.

Il provvedimento è stato accolto con favore dagli esercenti, rappresentati dal direttore dell'Aepe (associazione degli esercenti di pubblici esercizi) Ernesto Pancin: «Questa proroga voluta dalla giunta è una scelta molto positiva per la categoria. È stato un provvedimento che è servito molto in questa stagione per dare una mano e un sostegno alle attività in difficoltà. Per ora ha aiutato sicuramente, questo allungamento dei tempi è un ulteriore segno di sensibilità nel volerci venire incontro. L'avevamo sollecitato e puntualmente è arrivato». Sulle tempistiche, Pancin guarda al futuro con ottimismo, auspicando che si possa proseguire su questa scia: «Sarebbe forse da valutare di poterlo mantenere anche durante gli eventi come la Regata Storica e la Mostra del Cinema, considerando la possibilità di integrare un pezzo di settembre. Intanto ci accontenteremo di questo». Tomaso Borzomì

