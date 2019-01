Taverna, ricorso respinto la madre lascerà la casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La decisione di lasciarla era maturata già nelle scorse settimane, ma da ieri lo dice una sentenza del Tribunale civile: la madre della senatrice M5S Paola Taverna deve uscire dalla casa popolare in cui vive a Roma, zona Quarticciolo, periferia Est della Capitale. E lo farà, come il suo avvocato ha già comunicato in una lettera scritta a Ater e avvocatura capitolina, dando la disponibilità a consegnare le chiavi dell'appartamento. In quanto non ne ha i diritti ed è dunque abusiva. A mettere la parola fine sulla vicenda è...