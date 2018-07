Tav, Salvini stoppa M5S E la Ue: opera da finire Governo avanti sul Tap `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Un valzer di posizioni» come efficacemente definiscono gli industriali di Torino, lo stop and go del governo sulla Tav. A sentire il nocciolo duro pentastellato lo sbocco viene dato quasi per certo: la Tav non si farà. Come? A dirlo - sostengono sempre i pentastellati - è il contratto di governo laddove si dice che si deve ricontrattare l'opera con i francesi. E poiché, come tutti sanno e sperano, margini per nuove modifiche all'opera non ce ne sarebbero, diventerebbe facile anche per la Lega di Salvini addebitare all'odiato...