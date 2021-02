IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta stabile e basso il tasso di contagio in Fvg. Ieri su 7.885 tamponi sono stati trovati 262 contagi, pari al 3,3 per cento. I totalmente guariti sono 59.052 e i clinicamente guariti 1.848. Sempre in discesa anche i ricoveri negli ospedali: nelle Terapie intensive un paziente in meno (58), mentre nelle Medicine il calo è più sensibile e si è arrivati a 361 pazienti.

I DECESSI

Undici morti in regione, cinque in provincia di Udine e tre in quella di Pordenone. A Montereale addio al 73enne Roberto Mazzoli, mentre a Maniago è morto l'88enne Angelo Scarabello.. A Pordenone non ce l'ha fatta un 73enne. Sei casi nelle Rsa. Nell'AsuFc un oss, nell'AsFo un oss e un infermiere.

A SANREMO

Per la band più rock'n'roll di Sanremo arriva il colpo di scena del tampone positivo. Niente palcoscenico del Teatro Ariston già da mercoledì sera, per Davide Toffolo e per gli Extraliscio, la punk band romagnola con cui il cantante e fumettista pordenonese parteciperà alla 71. edizione del festival in una veste del tutto inedita, con la maschera dei Tre Allegri Ragazzi Morti sul volto, e un elegante abito nero addosso. La quarantena è scattata mercoledì pomeriggio quando uno dei membri della band ha ricevuto esito positivo al tampone, il primo rilevato nei protocolli anti-Covid del Festival. La positività di Moreno Conficconi il Biondo ha precluso l'ingresso al teatro (dove avrebbero dovuto suonare per le prove) e ha imposto la quarantena a tutta la band nonché quella obbligatoria per sé in attesa del tampone molecolare (i cui esiti dovrebbero arrivare oggi). Una sospensione temporanea appresa con stupore e delusione da Moreno Conficconi, come riportato dall'Ansa. In attesa del responso del molecolare, inizia il conto alla rovescia degli undici giorni che separano dall'inizio del Festival in programma dal 2 al 6 marzo. Un periodo che potrebbe rivelarsi sufficiente anche per un'eventuale negativizzazione, tale da permettere a Extraliscio e Toffolo di partecipare alla gara. La band romagnola è composta da Moreno il Biondo, Mirco Mariani e Mauro Ferrara; con il featuring di Toffolo, il fondatore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che insieme concorreranno con la canzone Bianca Luce Nera. «Fortunatamente mancano due settimane al festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara» ha dichiarato ieri Amadeus a Radio2 Social Club, spiegando che è stato attivato il protocollo che prevede tamponi agli altri componenti del gruppo (in caso di negatività servirà comunque una settimana di quarantena). In attesa della conferma definitiva, si guarda con speranza alla partecipazione della band. Un'edizione che aveva suscitato forti entusiasmi in città per la presenza del musicista e fumettista pordenonese Davide Toffolo, ma anche per la partecipazione del duo Coma_Cose, una delle rivelazioni italiane degli ultimi anni, composto da Fausto Lama e California, nomi d'arte di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, quest'ultima una pordenonese trasferitasi a Milano. Il duo gareggerà con la canzone Fiamme negli occhi. Pur provenendo dall'ambiente indipendente e underground, sono stati notati anche in ambito main stream. Non certo friulano - ma nato a Udine - Francesco Renga a Sanremo porterà Quando trovo te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA