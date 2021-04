Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Mai così pochi contagi in relazione ai tamponi da quando ai classici molecolari sono stati aggiunti anche i test rapidi antigenici. Nemmeno dopo la zona rossa di Natale si era notato un crollo simile. Ieri il rapporto ha toccato quota 1,6 per cento, il minimo dell'anno. Su oltre novemila test, infatti, in regione sono stati trovati 155 nuovi casi di Coronavirus, 50 dei quali in provincia di Udine e 38 nel...