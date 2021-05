Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Resta a livelli minimi il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri, infatti, a fronte di 4.393 tamponi analizzati dai laboratori regionali, sono stati trovati solamente 68 nuovi casi di Coronavirus sul territorio, 16 dei quali in provincia di Pordenone e altrettanti nel Friuli Centrale. L'incidenza dei positivi in relazione ai test è stata dell'1,5 per cento. I totalmente guariti sono stati 140, mentre gli isolamenti sono calati a...