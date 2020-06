TASSE

MESTRE Rinvio a dicembre del pagamento delle bollette dei rifiuti e mantenimento anche per quest'anno delle tariffe già in vigore nel 2019. Sono le richieste che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente rivolge ai 44 Comuni della Città metropolitana, più quello di Mogliano Veneto, relativamente alle utenze non domestiche delle attività commerciali chiuse nei mesi scorsi a causa dell'emergenza Covid-19. L'atto di indirizzo e coordinamento approvato ieri riguarda sia la Tari, il tributo comunale sui rifiuti, che la Tarip, la tariffa a corrispettivo applicata nei 17 Comuni del territorio del Gruppo Veritas dov'è in vigore la misurazione degli svuotamenti del bidone del rifiuto secco. In questo modo si legge in una nota sarà possibile dare il tempo agli utenti non domestici che sono stati chiusi di riprendere le proprie attività senza l'assillo delle scadenze delle bollette dei rifiuti, introducendo anche la possibilità di rateizzare senza interessi la fattura del 2020.

Da ricordare che giusto l'altro ieri, proprio per supportare chi ha subito maggiormente i contraccolpi della pandemia, il Comune di Venezia ha deciso di posticipare l'Imu e la Tari al 16 luglio. Ora a intervenire è il Consiglio di Bacino, l'ente di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio provinciale, composto dai sindaci o assessori delegati dei Comuni che ricevono il servizio, con Veritas che funge da gestore unico. Saranno invece regolarmente emesse le bollette relative alle utenze domestiche e non domestiche non obbligate alla chiusura nel periodo Covid-19. La decisione di proporre ai Comuni di rinviare la scadenza è stata presa anche nell'ipotesi che dallo Stato e dagli stessi Comuni possano arrivare contributi a fondo perduto per coprire parte dei costi finanziati dalla tassa/tariffa sui rifiuti viene sottolineato E' una possibilità già annunciata dal Consiglio di Bacino con una richiesta di contribuzione a fondo perduto di circa 45 milioni, proprio per ridurre al minimo il contributo per il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento, oltre che sanificazione e lavaggio, dei rifiuti urbani assicurato dai gestori Veritas e Asvo. L'atto approvato ieri chiede, inoltre, ai Comuni di mantenere le tariffe della Tari e della Tarip invariate sulle quote dello scorso anno, come consentito dal decreto Cura Italia. Questa previsione dovrà essere inserita entro il 31 dicembre nel piano finanziario dei rifiuti di ogni Comune, in coerenza con il nuovo metodo tariffario di Arera, l'Autorità nazionale di regolazione del settore. Per diventare esecutivi entrambi i provvedimenti dovranno essere approvati dai Consigli comunali.

Alvise Sperandio

