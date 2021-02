PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA (t.borz.) Altri tre mesi di Cosap gratis. L'esenzione del pagamento della tasse sui plateatici, che in precedenza era previsto fino al 1 gennaio 2021, durerà fino al 31 marzo 2021. Il provvedimento, recepito anche dal Comune di Venezia, si basa sulla modifica dell'articolo 9 ter della Legge di Conversione sui ristori voluto dal Governo. Una minima boccata d'ossigeno quindi per i titolari di concessioni di occupazioni di suolo pubblico sia per i pubblici esercizi che per i commercianti. «Lo stavamo aspettando, sono questi gli interventi che servono, ora però devono arrivare ulteriori fondi per poter incidere non solo sui ristoratori, ma per poter aiutare tutte le attività produttive, soprattutto in una città turistica come la nostra», spiega l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. La scelta, seppure giunta con un po' di ritardo rispetto alla scadenza, cade a fagiolo perché il Comune aveva stabilito lo slittamento del pagamento a fine aprile. Così facendo, gli esercenti non hanno sborsato un centesimo, ma non dovranno nemmeno farlo per la quota di competenza relativa alla Cosap del primo trimestre 2021.

Costalonga esprime soddisfazione per questo primo passo: «Abbiamo altre decisioni in ballo, da prendersi con coscienza di cassa, ma stiamo ragionando sulla conferma dell'ampliamento del 50% dei plateatici gratuito. Ora paga lo Stato, poi con la partenza, se ci saranno altre operazioni, saranno di sostegno alle attività commerciali. Serve che arrivino i famosi 150milioni per andare avanti».

L'assessore al commercio spiega la direzione che vuole prendere: «Dobbiamo aiutare i commercianti abbassando le imposizioni fiscali. Il plateatico costa? via, tolto. La tassa va abbassata perché è l'unico modo per aiutare le attività a ripartire». Se da un lato c'è soddisfazione per i primi barlumi di luce, l'Aepe (associazione dei pubblici esercizi) non è del tutto contenta e vede ancora tante ombre prima della ripartenza. «Sarà un San Valentino amaro per il mondo della ristorazione e non soltanto. Il divieto di cenare insieme non solo rovinerà la serata a 2,5 milioni di coppie, per lo più giovani e giovanissime, ma in base nazionale peserà per altri 230 milioni di euro sui conti di un settore già in ginocchio da ormai un anno. E non ci sarà alcun beneficio sul piano della sicurezza sanitaria perché i giovani di certo non rinunceranno ad incontrarsi», spiega il direttore Ernesto Pancin. Ritorna così la richiesta di aprire anche la sera, mantra già espresso da più parti, in più occasioni recenti: «Ritorniamo a vivere, fateci aprire la sera. L'aumento quotidiano del numero di persone vaccinate e il progressivo rallentamento della diffusione del virus ci stanno facendo uscire dalla fase acuta dell'emergenza. È il momento di riconquistare un po' di qualità della vita sempre prestando la massima attenzione ai comportamenti e ai protocolli di sicurezza sanitaria». Ancora una volta, Pancin sottolinea gli investimenti effettuati da bar e ristoranti per contenere il rischio: «Bar e ristoranti sono luoghi nei quali è possibile mantenere il giusto distanziamento senza perdere la necessità di stare insieme. Ecco perché vanno riaperti gli esercizi la sera, fino alle 22 (in zona gialla)».

