Tassa di soggiorno, albergatore patteggia per peculato

IL PROCESSOVENEZIA Prima del processo hanno restituito le imposte di soggiorno non versate e hanno risarcito il Comune di Venezia per il danno morale, ottenendo la revoca della costituzione di parte civile.Due albergatori, accusati di peculato, sono comparsi ieri pomeriggio di fronte al giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Marta Paccagnella: Enrico Zocco e Maria Maddalena Fabris, rispettivamente ex gestore e gestore dell'Hotel San Giorgio, hanno scelto strade processuali differenti: il primo, difeso dall'avvocato Gaio Tesser, ha...