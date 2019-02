Tassa di sbarco Sconti anti-cafoni negli alberghi della provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOVENEZIA Ora che il rettilineo finale del regolamento della tassa di sbarco è stato imboccato, l'idea è di trasformare il pagamento dell'obolo approvato sullo scadere del 2018 dal Parlamento in un'occasione per far rispettare Venezia e, insieme, educare chi si presenta tra calli e campielli come fosse sul bagnasciuga attraverso degli accordi con gli hotel della Città metropolitana e del litorale. Responsabili diretti, così, dei comportamenti dei propri clienti. D'altronde il segnale da Ca' Farsetti era stato chiaro fin da...