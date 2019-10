Tassa di accesso Jesolo-Cavallino chiedono a Venezia tariffe agevolate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LITORALEJESOLO La preoccupazione maggiore non riguarda il periodo estivo, ma quanto potrà accadere dal prossimo autunno, nel 2020. Vale a dire quando sul litorale scatta il periodo di bassa stagione, generalmente frequentato da gruppi e comitive dirette a Venezia. Per questo l'intenzione dei Comuni litoranei, soprattutto di Jesolo e Cavallino-Treporti è quella di chiedere delle agevolazioni per i propri ospiti in vista dell'entrata in vigore del Contributo d'accesso al centro storico di Venezia e alle isole della laguna, che scatterà...