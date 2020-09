SCUOLA ANTI-COVID

BELLUNO Tampone immediato e gratuito per gli studenti che presenteranno sintomatologia simil Covid-19. E poi una task force sanitaria e due referenti ad hoc per supportare la scuola. L'Usl 1 Dolomiti ha svelato ieri il modo in cui affronterà l'inizio dell'anno scolastico e la possibile ripresa dei contagi. La novità più importante riguarda proprio coloro che siederanno sui banchi di scuola e che, in caso di comparsa dei sintomi ormai noti (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, congestione nasale, sintomi gastrointestinali, alterazione improvvisa del gusto o dell'olfatto) potranno contare su un sistema organizzativo di sicurezza messo a punto in questi giorni dall'azienda sanitaria per l'esecuzione rapida del tampone.

I DRIVE IN

I due principali drive-in attivi sul territorio (Belluno- Ospedale San Martino e Feltre Borgo Ruga) potranno accoglierli tutti i giorni, dalle 8.30 alle 12.30, a partire da lunedì. L'accesso è libero e gratuito. Non servirà alcuna prenotazione. Inoltre dal 5 ottobre, a seconda dell'evoluzione del quadro epidemiologico, l'Usl 1 Dolomiti potrebbe attivare alcune ore di drive-in per tamponi scuola anche a Tai di Cadore e a Caprile in modo da coprire l'intera provincia.

IL MAXI SCREENING

Le premesse per una ripresa dell'anno scolastico senza allarmismi ci sono tutte. Non solo per le numerose misure di sicurezza che il governo sta mettendo a punto. Ma anche, e soprattutto, perché la maggior parte degli operatori bellunesi sta bene. L'86% di essi, infatti, si è sottoposto al test sierologico messo a disposizione gratuitamente dall'azienda sanitaria e solo lo 0,6% è risultato positivo (e poi negativo al tampone).

LE PROCEDURE

Ammettiamo, però, che durante la lezione un ragazzo si senta male. La fronte scotta, fa fatica a respirare e la gola è in fiamme. Quali sono le procedure corrette da seguire? Per prima cosa l'insegnante deve chiamare i genitori. A questo punto, la decisione spetta a loro: o prendono appuntamento dal pediatra o, più semplicemente, si recano al drive-in sanitario più vicino per sottoporre il figlio a tampone. Mentre gli studenti dell'istituto scolastico in questione, compresi i compagni di classe del ragazzo, continuano le lezioni. «A tutti i soggetti sottoposti a tampone spiega l'Usl 1 Dolomiti verrà consegnata un'informativa contenente la raccomandazione di contatto con il pediatra o il medico di medicina generale per la gestione dell'eventuale sintomatologia e dell'eventuale certificazione per la riammissione scolastica, nonché le indicazioni sulle modalità di visualizzazione-scarico del referto». Quindi, si aspetta l'esito del tampone. Se è negativo il ragazzo ha una semplice influenza e, quando starà meglio, chiederà al pediatra il certificato di riammissione a scuola. Se invece è positivo la questione diventerà più complicata e il Dipartimento di Prevenzione prenderà tutti i provvedimenti del caso specifico, in accordo con le istituzioni scolastiche e in adesione alle linee guida sul tema. Questo modus operandi rientra nel programma di contenimento epidemiologico Covid raccomandato dalla Regione e concordato con le istituzioni del territorio e in particolare con l'Ufficio scolastico provinciale.

GLI ESPERTI

A tale proposito, nei giorni scorsi, l'Azienda sanitaria bellunese ha comunicato a tutte le scuole pubbliche e private, ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale, i nominativi di due referenti Covid per la scuola. Si tratta di due esperti che potranno essere contattai in qualsiasi momento dai presidi e dai referenti scolastici per Covid-19 nominati dalla scuola, e che daranno supporto per le attività relative alla gestione di casi e focolai. Inoltre nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione è stata istituita una task force coordinata dal responsabile delle attività di promozione della salute per garantire ogni tipo di aiuto alla scuola riguardo all'applicazione del protocollo scolastico sicurezza Covid.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

