Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICHE SOCIALIVENEZIA Dopo le imprese, che avevano avuto un aiuto a fine primavera, ora il Comune prova ad alleggerire il peso della tassa sui rifiuti per le famiglie meno abbienti o in difficoltà. Non sarà una pioggia di contributi, ma un bando capiente fino a 350mila euro, quello che la Giunta ha approvato martedì.La delibera contiene gli indirizzi per la predisposizione di un avviso per l'erogazione di contributi di integrazione al...