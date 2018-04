CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TARI E AZIENDEVENEZIA È in arrivo il 30% di sconto sulla Tari per i plateatici degli esercizi che svolgono attività economica con caratteristica stagionale. Per coloro che utilizzeranno il plateatico dal 15 aprile al 30 settembre, infatti, il costo della Tari non sarà più del 100%, ma del 70% del totale. A stabilirlo è stata l'ultima approvazione del bilancio di previsione, all'articolo 13, come spiega l'assessore al bilancio Michele Zuin: «Se l'attività esercita una somministrazione stagionale, sarà possibile avere una riduzione della...