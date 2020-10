Cinquanta km per un tampone. Succede anche questo in tempi di emergenza sanitaria. Un'alunna della scuola elementare di Calalzo di Cadore è risultata positiva al Covid-19 nella giornata di domenica e ai genitori dei 13 compagni di classe è stata richiesta l'autorizzazione perché i propri figli potessero essere sottoposti al tampone, a scuola, nella mattinata di lunedì. Ma ciò non è avvenuto, non si sa bene perché, e così l'istituto comprensivo ha invitato le famiglie a recarsi al drive-in di Sagrogna, a Belluno. La prima data disponibile per vedere gli operatori sanitari alla primaria di Calalzo a effettuare i tamponi, sarebbe stato il 4 novembre, davvero troppo tardi per garantire la sicurezza di studenti e famiglie. «E' un fatto quantomeno strano - afferma una mamma - perché ci era stato detto che ai nostri figli sarebbe stato fatto il tampone a scuola lunedì mattina. E' un periodo complicato, lo sappiamo, ma cambiare le carte in tavola così genera ulteriore confusione, le famiglie sono chiaramente preoccupate e aspettano con ansia l'esito del tampone. C'è chi scenderà a Belluno senza problemi, ma c'è anche chi non può perché lavora e soprattutto in fase di lockdown gli spostamenti dovrebbero essere evitati il più possibile. Ci adegueremo, ma alla fine chi deve pagare sono sempre gli abitanti dei territori più periferici».

