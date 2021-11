Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Minoranze preoccupate del futuro del centro di salute mentale di Tarcento. «È in atto una riorganizzazione dei servizi erogati dal Csm? Le segnalazioni degli utenti e le preoccupazioni del personale mi hanno indotto a depositare una interrogazione per dare modo all'assessore Riccardi di spiegare in Aula quale sarà il futuro della struttura». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori. «L'ipotesi di una rimodulazione...