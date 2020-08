L'ULSS 4

SAN DONA' Sono ventisei le persone che hanno contratto il Covid-19 dall'1 al 12 di agosto nel territorio del Veneto orientale, parte delle quali di rientro dalle vacanze. L'età media si è abbassata, ma sono tutti asintomatici. E non c'è stato alcun contagio nelle dodici strutture per anziani. Sintesi della situazione coronavirus nel territorio coperto dall'Ulss 4, quello del Veneto orientale, che comprende una popolazione residente di oltre 200mila persone, che in questi giorni è più che raddoppiata per la presenza di turisti nelle località balneari. «Siamo alla vigilia di Ferragosto ha spiegato il direttore generale, Carlo Bramezza e, se qualche tempo fa si temeva una stagione estiva funestata dai contagi, oggi invece la situazione è molto buona. Registriamo qualche focolaio ma è tutto sotto controllo grazie all'attività del dipartimento di prevenzione e dei comuni, tutto il lavoro svolto nella massima collaborazione sta dando buoni risultati».

I numeri, dunque, per la prima volta presentati dal neo direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Lorenzo Bulegato, che ha preso il posto di Luigi Nicolardi, andato in pensione subito dopo la conclusione dell'emergenza: dal 1. al 12 agosto sono 26 le persone risultate positive al contagio, di queste 7 sono rientrate da paesi esteri dove probabilmente hanno contratto il virus ed altre tre sono domiciliate fuori provincia ma residenti nel Veneto orientale dove sono poste in isolamento fiduciario al domicilio. Complessivamente sono 144 le persone attualmente poste in isolamento fiduciario domiciliare. Anche sul fronte case di riposo la situazione è sotto controllo, come illustrato dal direttore dei servizi sociosanitari Mauro Filippi: «Ad oggi sono stati effettuati circa 8000 tamponi in queste strutture dove non si riscontra alcuna positività». Uno dei punti più delicati è stata la gestione degli immigrati nella sede jesolana della Croce Rossa, dove, nell'immediato, sono stati trasferiti i 42 ospiti positivi al virus in altra struttura territoriale, isolandoli dagli altri immigrati. Ebbene, allo stato attuale sono 77 gli ospiti presenti nella sede di via Levantina, a Jesolo, e di questi i 5 casi positivi si stanno negativizzando; infatti ieri mattina i contagiati hanno prodotto un tampone negativo e se questo verrà confermato saranno definitivamente guariti da virus. «Il focolaio più grosso era quello della Croce Rossa che comunque si sta spegnendo ha confermato il direttore sanitario, e ad interim del Dipartimento di Prevenzione, Maria Grazia Carraro Altri casi sono, invece, di importazione ed ampliati ai familiari o a stretti conoscenti; ora tutti sono in isolamento. Tenendo conto che i nostri operatori effettuano sul territorio una media giornaliera di 450 tamponi, direi che la situazione è pienamente sotto controllo».

La prossima settimana l'Ulss 4 inizierà a svolgere il tampone al personale docente in previsione dell'avvio dell'anno scolastico a inizio settembre. Il direttore generale Bramezza ha, infine, augurato buon Ferragosto a tutti i dipendenti dell'Azienda sanitaria, autori di un importante lavoro svolto nel periodo di emergenza sanitaria. Il personale proprio la prossima settimana, il 21 agosto per la precisione, sarà ufficialmente ringraziato nel corso del Lungomare delle Stelle, per la prima volta dedicato a un'intera categoria. (f.cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA