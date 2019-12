«Tanti strumenti di controllo ma gli agenti sulle nostre strade sono sempre meno»

PREVENZIONE

MESTRE «Non tollero chi si arrabbia se il figlio arriva a casa senza la patente. A me è arrivata a casa solo quella, mio figlio no». Cristiano Invaso, presidente di Pasav, cita le parole di un amico presidente di un'altra delle associazioni di volontariato che operano in Italia per sensibilizzare la popolazione sui rischi enormi che si corrono sulle nostre strade: «Dobbiamo smetterla di affrontare il problema solo quando si presenta, dobbiamo invece investire sul futuro senza improvvisare una situazione ma studiandola approfonditamente perché i problemi di oggi siano risolti domani», continua Invaso chiedendo che si cominci introducendo il senso civico e l'educazione stradale nelle scuole come materia obbligatoria, e ricordando che da anni giacciono nei cassetti dei Ministeri competenti due proposte di legge: la prima sulla sicurezza stradale, la seconda che prevede l'istallazione della terza fascia sui guardrail a tutela dei motociclisti.

La lunga e penosa sequela di incidenti mortali di questi giorni segnala che può anche esistere l'imponderabile, ad esempio un animale che attraversa all'improvviso la strada, ma soprattutto che «non esistono strade killer, esiste invece il fattore umano, che incide per il 90% sulla causalità degli incidenti». E le quattro cause principali sono la distrazione, il mancato utilizzo delle cinture, la velocità e, il peggiore di tutti, l'uso del cellulare alla guida. Se, poi, a questi fattori si aggiunge che il guidatore si è drogato o ha bevuto troppo, il panorama è completo. Eppure gli automobilisti sono i primi ad ignorare queste verità, a far togliere la patente alla nonna pur di non perdere i punti sulla propria patente e ad approfittare di tutte le scorciatoie (qualche volta anche illegali) per tornare a riavere i punti tolti, «che, tra l'altro, si possono recuperare come se nulla fosse successo nel successivo biennio» aggiunge il presidente di Pasav che, con i soci e sostenitori, da tredici anni ormai, grazie alle Forze dell'Ordine, incontra gli alunni delle scuole di ogni grado cercando di diffondere il rispetto delle norme sull'educazione stradale ai futuri, pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti, e anche un'educazione per i più piccoli che in bicicletta ci vanno già.

Uno dei problemi più gravi, oggi, è legato alle forze dell'ordine: «Svolgono un lavoro straordinario, di sacrificio, che spesso li obbliga a turni massacranti. Purtroppo a causa della carenza di personale, dettato dal mancato turn-over dei pensionamenti che non viene poi integrato da nuove assunzioni, gli agenti sono sempre meno, e così è come giocare a calcio senza arbitro, dove, forse per un senso di megalomania, riteniamo tutto lecito pensando che, tanto, succede sempre agli altri».

Gli autovelox, i Tutor, le telecamere per i controlli semaforici e gli altri sistemi elettronici non possono sostituire gli agenti mancanti: «Non saranno mai in grado di rilevare lo stato di perfetta salute psicofisica se questa è alterata da droghe o alcool, e non potranno mai rilevare il mancato rispetto delle ore di guida e di riposo di conducenti professionali di camion. La multa arriva a casa dopo due mesi ed è come se non fosse accaduto nulla. E questa non è prevenzione». (e.t.)

