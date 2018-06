CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tanti rivoli da ogni angolo della terraferma confluiscono nel fiume in piena che porta a Venezia, e quando i bus arrivano alle fermate di via della Libertà sono talmente pieni che spesso non si fermano. Così professionisti, studenti, lavoratori restano a terra, aspettando anche mezz'ora, quando invece quella strada è una delle più servite. L'Actv da lunedì ha rinforzato la linea 4L da via Mestrina fino a Venezia ma il cambiamento alla fermata del Vega e a quella prima dello svincolo per via dei Petroli non si è notato. Non è nemmeno...