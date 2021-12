Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono tanti particolari che richiederebbero approfondimenti ulteriori con la vittima, ma Angelo non potrà più parlare. Era l'unico testimone dell'accaduto e ora non c'è più. Così le indagini affidate al Nucleo Investigativo del comando provinciale diretto dal colonnello Marco Stabile, diventano un vero e proprio rebus. L'anziano è stato ascoltato per due volte dai carabinieri della Compagnia di Cortina, arrivati domenica mattina, ma si...