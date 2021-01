LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Che a Feltre faccia più freddo che a Belluno è noto a tutti. Ma la forbice si è chiusa.

IL FREDDO

Questi gli inverni da gelo, quando il termometro è sceso sotto ai 10 gradi Celsius, nella minima assoluta. A Belluno è accaduto nel 1996-1997 (-12,6), nel 1998-99 (-10,2), nel 1999- 2000 (-11,7), nel 2001-2002 (-11,5), nel 2005-2006 (-13,3), nel 2007-2008 (-10,1), nel 2208-2009 (-13,2), nel 2009-2010 (-13,3), nel 2011-2012 (-13,0), nel 2016-2017 (-13,7), nel 2017-2018 (-10,8), nel 2018-2019 (-10,4). Gli inverni più tiepidi, nel capoluogo, sempre considerando la sola temperatura minima assoluta raggiunta, sono stati il 2002-2003 con -8,4 C°, il 2006-2207 con -7,2, il 2013-2014 con -6,8 e il 2019-2020 con -7,4. Per quel che riguarda Feltre sono parecchi gli inverni in cui la colonnina è scesa sotto ai 10 C°. Con questi picchi: -16,0 nell'inverno 1999-2000, -17,7 nel 2001-2002, -16,6 nel 2005-2006, -16,3 nel 2009-2010, -14,6 nel 2016-2017. Negli ultimi tre anni Feltre si allinea con Belluno, sostanzialmente toccando le stesse minime assolute: - 9,7, -8,8, -7,2. E in questa stagione invernale: sia a Feltre che a Belluno, ecco temperature giù di 4-5 gradi rispetto allo scorso anno: -10, 7 a Belluno, -12,1 a Feltre (contro rispettivamente i -7,4 e i 7,2 del 2019-2020).

LE STAZIONI

È ovvio che, a proposito di gelate, a segnare i record sono le stazioni di montagna. Ad essere prese in considerazione, in questa analisi basata sui dati forniti dall'Arpav di Arabba, sono Santo Stefano di Cadore, Cortina (Gilardon), Agordo. Stiamo parlando sempre di temperature minime assolute stagionali, partendo dall'inverno 1996-1997 fino all'aggiornamento del 15 gennaio 2020. Ad essere da record è il -20,2 registrato a Santo Stefano nel 2001-2002. Negli anni: -9,3 nel 1998-1999, -19,8 nel 1999-2000, -19,5 nel 2005-2006,, -16,5 nel 2007-2008, -18,0 nel 2008-2009, -18,2 nel 2016-2017. I brividi non sono mancati in questo inverno con il -18,8. Il termometro, comunque, a Santo Stefano, è sempre sceso sotto i -11. Come nel 2006-2007 (con -11,5) nel 203-2014 (-14,1) e nel 2019-2020 (-11,5). Cortina non è da meno, anche se, mediamente, le minime stagionali mordono meno. Questi gli inverni al top: -17,6 nel 1996-1997, -18,9 nel 2004-2005, -17,7 nel 2017-2018. A parte il 2006-2007, il 2018-2019 e il 2019-2020, Cortina ha avuto una minima sempre sotto ai 10 gradi. Quest'anno già registrato un -12,9. Nella stazione di Agordo: temperature anche sotto ai 15 C° fino al 2008-2009 (nel 1998-1999 con -15,1; nel 1999-2000 con -15,8; nel 2005-2006 con -16,7; nel 2008-2009 con -15,2), poi le annate con la minima a soli 7,0 nel 2013-2014, a -8 nel 2006-2007, a -7,3 dello scorso anno. Fino al freddo di questo inverno 2020-2021, con -13,8.

NEVICATE

Si è spalato più dello scorso anno: l'inverno 2020-2021 nei dati forniti dall'Arpav, che mostrano i centimetri di neve fresca caduta dal 2008-2009 - mette tutti, o quasi, in fila. A batterlo solo la stagione invernale 2013-2014. Ad essere messe a confronto sono quattro località della provincia di Belluno, a diverse quote, nelle stagioni invernali dal 2008-2009 al 2020-2021: Casera Coltrondo (1960m), Monte Piana (2265m), Col dei Baldi (1900m), Casera Palantina (1505). La parte del leone, a suon di centimetri, la fa Col dei Baldi (1900 metri di quota). Vanno sottolineati gli anni con scarsità di precipitazione nevosa: il 2011-12, il 2015-2016, il 2016-2017. La sommatoria di neve fresca, nel 2016-2017, a Col dei Baldi fu di 81 cm, di 83 a Casera Coltrondo. (D.D.D.)

