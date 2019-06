Tanti incontri tra gli esperti sui progetti dei megayacht

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

APPUNTAMENTIVENEZIA Numerosi eventi in arrivo. L'attività nell' Arena Tech Lab, organizzata dallo Studio Nuvolari Lenard, inizia oggi. Alle 10.30 Il progetto di un tender custom per mega yacht, si prosegue alle 11.30, con Il progetto di un megayacht a motore, a cura di CRN - Gruppo Ferretti e lo studio Nuvolari Lenard. La sessione pomeridiana parte alle 14.30, con Il progetto di un interno di un megayacht. Negli incontri responsabili tecnici di cantieri e progettisti discuteranno di alcuni progetti in corso di realizzazione. Domani,...