«Tanti gli investimenti per rilanciare il territorio e preservare la nostra terra»

IL DIRETTOREFELTRE Investimenti, ristrutturazioni, sentieri, educazione ambientale, contatti con le scuole, certificazione europea. In questo elenco, ancorché incompleto, ci sono storia e futuro del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che da ieri ha iniziato i festeggiamenti per il quarto di secolo di attività.A ricordare quanto messo in archivio e ad indicare i percorsi futuri, è il direttore Antonio Andrich, in carica da quattro anni e mezzo. «In questi anni il Parco ha speso circa 60 milioni di euro in voci ed ambiti diversi e si...