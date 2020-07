JESOLO (g.bab.) «Tanti cantieri aperti nella nostra città? Significa che i nostri imprenditori edili sono bravi». Sviluppo edilizio e investimenti, il sindaco Valerio Zoggia risponde al Prefetto Vittorio Zappalorto che in una intervista a Il Gazzettino ha messo in discussione gli interventi avviati in città, soprattutto per quanto riguarda la provenienza dei capitali. Anche perché nel resto della Regione gli interventi stentano da diversi anni. E su questa direzione è arrivata la risposta del primo cittadino, nessuna polemica ma una serie di puntualizzazioni. «Il nostro Comune ribatte Zoggia è uno dei più vivaci del Veneto per quanto riguarda gli investimenti, ritengo che questa situazione sia legata alla bravura dei nostri imprenditori edili e delle associazioni di categoria in grado di sostenere investimenti e progetti innovativi. Nel corso degli anni si è sviluppato un modello Jesolo del quale andiamo orgogliosi e che ha permesso alla nostra città di crescere. Altre situazioni non mi risultano» A contestare le parole del prefetto è anche Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio, che controbatte soprattutto ai riferimenti sui possibili capitali illeciti. «Invece di sostenere la nostra richiesta dice il rappresentante di Confcommercio - di chiarire cosa è successo al centro della Cri, il Prefetto pensa bene di lanciare accuse che rischiano di danneggiare decine di imprese e centinaia di investitori che stanno puntando sulla ripresa dell'edilizia nella zona turistica. Se il Prefetto sa qualcosa, faccia una denuncia circostanziata ed intervenga senza ritardo: da sempre noi chiediamo controlli, verifiche e sanzioni esemplari per chi viola la legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA