Tanti bocciano il caos sui bus da Venezia e gli orari dei treni destano perplessità

LOGISTICANegli ingranaggi del sistema logistico mestrino c'è un bug: per qualche strana ragione molti turisti diretti a Venezia, fermi alla fermata dell'autobus della stazione di Mestre, pensano che l'ultimo treno faccia ritorno in terraferma poco dopo le undici di sera: «Per questo motivo - spiegano - preferiamo usare l'autobus». Sono in tanti a ripetere questa versione, che non trova però conferme nei tabelloni di Trenitalia, in cui dopo quella delle 23.11 compaiono altre tre corse, da Santa Lucia a Mestre, fino a mezzanotte e un quarto....