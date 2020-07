LE STORIE

MESTRE Per contrastare le sentinelle hanno installato le telecamere di sorveglianza. «E per poterle montare abbiamo dovuto fare tutto in segreto, e pagare un'agenzia di vigilanza che proteggesse gli operai della ditta di installazione - racconta il presidente dell'Ater Raffaele Speranzon -. Senza contare che abbiamo dovuto fissarle molto in alto, sugli angoli più inaccessibili del condominio San Marco, altrimenti sarebbero durate ben poco».

Di storie come questa nei due edifici Ater di via del Bosco, il San Marco e il Serenissima, se ne sentono tante: 132 appartamenti, dei quali un centinaio abitati (26 del San Marco da nuclei familiari di anziani che si sono insediati nel 1983 quando il palazzo venne costruito), attualmente 12 occupati abusivamente, 3 sfrattati negli ultimi due anni per occupazione senza titolo, 6 con lavori in corso, 13 con lavori terminati e pronti ad essere assegnati appena sarà pronta la graduatoria comunale; infine una ventina necessitano di lavori che verranno effettuati quando si troveranno i soldi.

Fino ad un paio di anni fa in questi palazzi c'era chi aveva messo in piedi una fiorente attività di vendita d'acqua: arrivavano autocisterne che caricavano l'acqua del sindaco e se la portavano via, chi la cedeva prendeva i soldi e non pagava le bollette pubbliche.

Sempre a proposito di acqua c'è un inquilino, con regolare assegnazione risalente a parecchi anni fa che, quando non soggiorna nelle patrie galere, risiede in via del Bosco: tempo fa non aveva acqua in casa, così ha strappato i fili dell'autoclave togliendo la fornitura a 63 famiglie e attivandosi quella personale. Attualmente è tornato in prigione così l'autoclave ha ripreso a servire tutto il condominio.

E le prese dell'impianto antincendio? Scatole desolatamente vuote perché i bocchettoni di bronzo valgono parecchio sul mercato abusivo in cui sono specializzati alcuni inquilini.

La pulizia delle scale è un'impresa, non nel senso che se ne occupa una ditta ma nel senso che quella ditta «ci fa quasi la carità a venire perché spesso le condizioni degli spazi comuni sono davvero pessime - racconta l'amministratore Luca Vianello -: escrementi nei corridoi, rifiuti di ogni genere, sputi contro le porte degli appartamenti, senza contare quelli, dalle finestre dei piani alti, contro chi cammina sui marciapiedi».

A proposito di spazi comuni, i portoni di accesso sono ormai senza vetri e senza serrature perché per i rom non devono esserci spazi chiusi, non li amano, e così anche le porticine delle cassette delle lettere che il Comitati di inquilini (prima di sciogliersi per disperazione) aveva acquistato e installato, sono state tutte scassate e divelte.

Gli scarichi, invece, evidentemente possono essere chiusi, nel senso che spesso vengono bloccati con ogni genere di oggetto e ai pompieri tocca intervenire. (e.t.)

