«Tante promesse, poche soluzioni La città resta in grave sofferenza»

LA POLITICAVENEZIA «Tante promesse, nessun risultato». Il Pd veneziano incalza l'amministrazione comunale e lo fa con Giorgio Dodi, segretario comunale del partito. «Il sindaco Brugnaro - attacca Dodi - dopo tre lunghi anni di governo, non è riuscito a mantenere nessuna promessa fatta in questo campo per incidere positivamente sulla vita dei cittadini e sulla gestione di una città complessa come Venezia. In questi giorni due temi sono in primo piano: la stabilizzazione dei tornelli - di cui, a prescindere dal giudizio che se ne vuole...