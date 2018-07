Tante le iniziative in campo per cercare di arginare il preoccupante fenomeno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MALATTIABELLUNO Di febbre da gioco si può anche morire. Nel vero senso della parola. Difatti, non sono rarissimi i casi in Italia di suicidio da azzardo; di persone che sono arrivate sull'orlo del precipizio, tra debiti e difficoltà economiche, e che si sono buttate nel baratro. A Belluno non si registrano casi di suicidio. Ma i ludopatici non mancano di certo, con tutte le conseguenze sociali e familiari che comportano. La febbre da gioco difatti può essere contagiosa; e anche nei casi in cui non lo è, fa star male le persone più...