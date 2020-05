CHIOGGIA «È obbligatorio portare la mascherina?», «Dovremo fare i turni per accedere alla piscina?», «Sulla spiaggia, ci sarà posto per tutti?». Sono queste, e molte altre, le domande che i potenziali frequentatori delle spiagge di Chioggia e Sottomarina stanno ponendo agli operatori balneari e ricettivi, in questi giorni. E sono domande che arrivano, soprattutto, dagli stranieri, più timorosi, forse, degli italiani, su come evolverà la situazione epidemica. Sul litorale le mete preferite dai turisti d'oltralpe, per lo più austriaci e tedeschi, vanno dalle spiagge di Isola Verde, al Villaggio Isamar e si congiungono con quelle polesane, giù fino a Rosolina e Albarella. In questo tratto di costa Giorgio Bellemo, presidente dell'associazione Ascot, ha molti associati che stanno facendo i conti con queste richieste. «Al momento non possiamo parlare di presenze o di prenotazioni da parte di questi clienti dice Bellemo qui la stagione è appena partita: una sola domenica alle spalle e ancora tante incertezze. Tuttavia le telefonate arrivano: tanti ci chiedono cosa c'è di aperto, come si accede agli stabilimenti, quali sono le regole di comportamento e se cambieranno, magari, tra qualche settimana, quando loro contano di arrivare». A Sottomarina, invece, tradizionale meta di un turismo nazionale, «sono soprattutto i Veneti che non ci fanno mancare la loro presenza», dice il presidente degli albergatori, Giuliano Boscolo Cegion.

Diego Degan

