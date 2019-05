«Tanta voglia di salire di categoria pronti anche per chi vuole spendere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALBERGATORICORTINA L'ampia adesione alle garanzie di accoglienza alberghiera per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 e i numerosi cantieri negli hotel di Cortina, per semplici adeguamenti oppure per radicali ristrutturazioni. LA PRESIDENTESono due segnali forti di rilancio, per la categoria, secondo Roberta Alverà, presidente dell'associazione cortinese: «L'adesione dei colleghi alle garanzie chieste dal Cio alla candidatura italiana di Milano e Cortina è una soddisfazione per tutti e va fatto un plauso a quanti si sono...